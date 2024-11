Lindner will sich prüfen - wohin steuert die FDP?

Berlin (dpa) - Die FDP muss sich für den Bundestagswahlkampf einen neuen Generalsekretär suchen - und auch Parteichef Christian Lindner will angesichts der Krise der Liberalen noch einmal in sich gehen. «Natürlich musste und muss ich mich prüfen», sagte Lindner in den ARD-«Tagesthemen». Er sei aber weiterhin von seiner Entscheidung überzeugt, dass der Ausstieg aus der Ampel-Koalition mangels Politikwechsel richtig gewesen sei. Daher mache er seiner Partei «das Angebot, sie in die Bundestagswahl zu führen», entgegnete Lindner im ZDF-«heute journal» auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt.