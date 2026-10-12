Unfall am späten Nachmittag

Linienbus in zwei Teile geteilt: Fahrer schwer verletzt

Der Gelenkbus kommt auf einer Kreisstraße aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Neben dem schwer verletzten Fahrer sind vier weitere Menschen an Bord.

Die Unfallursache war zunächst unbekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Unfallursache war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall mit einem Linienbus im Landkreis Böblingen ist der Fahrer schwer verletzt worden. Der Gelenkbus wurde bei dem Zusammenstoß mit mehreren Büschen in zwei Teile gerissen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Bus war am späten Nachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Sindelfingen und Aidlingen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Neben dem Fahrer saßen vier weitere Menschen im Bus. Zwei von ihnen wurden dem Sprecher zufolge leicht verletzt.

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