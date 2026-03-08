Fußball

Linienrichter verletzt: Rollentausch bei Bundesliga-Spiel

Beim Bundesliga-Spiel zwischen St. Pauli und Frankfurt verletzte sich der Linienrichter. An der Seitenlinie konnte er nicht mehr weitermachen. Aber er tauschte einfach den Job.

Musste verletzt ausgewechselt werden: Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz (r). Foto: Frank Molter/dpa
Musste verletzt ausgewechselt werden: Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz (r).

Hamburg (dpa) - Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt ist es zu einem Rollentausch innerhalb des Schiedsrichter-Teams gekommen. Der Linienrichter Christian Dietz verletzte sich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit an der Wade, musste behandelt werden und konnte zumindest nicht mehr weiter an der Seitenlinie auf und ab laufen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach einer mehrminütigen Unterbrechung übernahm deshalb der 4. Offizielle Eric Weisbach seinen Job - und Dietz stellte sich mit bandagiertem Unterschenkel zumindest bis zur Halbzeitpause zwischen die beiden Trainerbänke. In der zweiten Hälfte sprang der Schiedsrichter-Beobachter des DFB für ihn ein, der dafür von der Tribüne geholt wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Bundesliga-Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt

09.01.2026

Flaschenwürfe und Verletzte: Platzverweis für 270 Pauli-Fans
Vorfall mit Wolfsburg-Fans

Flaschenwürfe und Verletzte: Platzverweis für 270 Pauli-Fans

Anhänger des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg geraten in Hannover aneinander. Es kommt zu Beleidigungen und Körperverletzungen. Die Polizei schließt St. Pauli-Fans vom Spiel in Frankfurt aus.

25.10.2025

Stuttgart und St. Pauli eröffnen vierten Bundesliga-Spieltag
Fußball-Bundesliga

Stuttgart und St. Pauli eröffnen vierten Bundesliga-Spieltag

Der VfB Stuttgart empfängt zum Start ins Wochenende den formstarken FC St. Pauli. Die Schwaben und ihr Trainer Sebastian Hoeneß stehen dabei bereits unter Druck.

19.09.2025

Eintracht distanziert sich von Banner bei Spiel in St. Pauli
Fußball-Bundesliga

Eintracht distanziert sich von Banner bei Spiel in St. Pauli

Ein Banner im Block der Fans von Eintracht Frankfurt bei der Partie beim FC St. Pauli sorgt für Kritik von beiden Clubs.

13.01.2025

FC St. Pauli steigt in die Fußball-Bundesliga auf

12.05.2024