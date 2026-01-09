Bundesliga-Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt 09.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Schnee und Wind: Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig findet an diesem Samstag nicht statt. Die Partie wird wegen der winterlichen Verhältnisse in Hamburg und im Norden abgesagt. vor 24 Minuten 1899 Hoffenheim Ilzer vor Leipzig-Spiel: Abstiegskampf und Visionen Im Saisonendspurt geht es für Hoffenheim nur noch gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Der Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz könnte schnell schmelzen. 03.04.2025 Fußball-Bundesliga Bayern weiter auf Titelkurs - VfB dreht Spiel gegen Leipzig Der FC Bayern hält Bayer Leverkusen in der Tabelle auf Distanz. Auch Stuttgart und Augsburg jubeln. Union verliert dagegen auch unter Baumgart weiter. 15.01.2025 Fußball-Bundesliga Eintracht distanziert sich von Banner bei Spiel in St. Pauli Ein Banner im Block der Fans von Eintracht Frankfurt bei der Partie beim FC St. Pauli sorgt für Kritik von beiden Clubs. 13.01.2025 Schneechaos: Bayern-Spiel gegen Union abgesagt 02.12.2023