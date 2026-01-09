Bundesliga-Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt

Schnee und Wind: Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt
Fußball-Bundesliga

Schnee und Wind: Spiel St. Pauli gegen Leipzig abgesagt

Das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig findet an diesem Samstag nicht statt. Die Partie wird wegen der winterlichen Verhältnisse in Hamburg und im Norden abgesagt.

vor 24 Minuten

