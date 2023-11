Linke freut sich über 100 Neumitglieder binnen einer Woche

Frankfurt (dpa/lhe) - Die hessische Linke freut sich über eine Eintrittswelle. Seit dem Augsburger Bundesparteitag vor rund einer Woche habe es mehr als 100 Neueintritte gegeben, teilte die Partei am Freitag in Frankfurt mit. Nach den Worten eines Sprechers werde diese Summe in normalen Zeiten etwa innerhalb von vier Monaten erreicht. «Der Knoten ist geplatzt», erklärten die Landesvorsitzenden Christiane Böhm und Jakob Migenda. Die Partei habe mit dem Augsburger Parteitag die richtigen Zeichen von Geschlossenheit, klaren Positionen und Erneuerung gesetzt.