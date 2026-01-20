Linksabbieger fährt 83-Jährigen an - Lebensgefahr
Lebensgefahr nach Unfall in Offenbach: Ein Senior wird beim Überqueren der Straße schwer verletzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein 83-Jähriger ist in Offenbach von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der ebenfalls schon ältere Autofahrer am Dienstag nach links abbiegen und übersah dabei wohl den querenden Fußgänger.
Dem 83-Jährigen wurden durch die Kollision mutmaßlich mehrere Knochen gebrochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Zusammenstoßes sollen sich bei der Polizei melden.