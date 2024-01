Linkspartei strebt Wiedereinzug in den Landtag an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Linkspartei will sich für eine mögliche Rückkehr in den Landtag neu aufstellen. Die Partei wolle außerparlamentarisch aktiv bleiben, alte Bündnisse pflegen und neue schmieden sowie gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft kämpfen, kündigte die scheidende Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kula am Dienstag in Wiesbaden an. Seit der Landtagswahl hat die Partei nach eigenen Angaben über 200 neue Mitglieder im Landesverband dazugewinnen können. «Das macht Mut», sagte Kula. Sie bleibe zuversichtlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft wieder Abgeordnete der Linkspartei im Landtag Platz nehmen werden.