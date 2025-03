Linnemann: Hagel spielt Rolle bei Koalitionsverhandlungen

Fellbach (dpa) - Baden-Württembergs CDU-Parteichef Manuel Hagel sollte aus Sicht des Generalsekretärs seiner Partei wichtigen Einfluss auf die möglicherweise anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin haben. Hagel und sein Landesverband müssten eine zentrale Rolle in den Gesprächen spielen, sagte Gastredner Carsten Linnemann beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis).