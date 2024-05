Literarischer Nachwuchs aus Hessen und Thüringen ausgezeichnet

Erfurt (dpa) - 30 junge Schreibtalente sind mit den Preisen des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen ausgezeichnet worden. Die 16- bis 25-Jährigen aus den beiden Bundesländern erhielten die Auszeichnung am Samstag in Erfurt, wie die Thüringer Staatskanzlei und das hessische Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur mitteilten.

Eine Jury hatte die Preisträger und deren Prosastücke und Gedichte aus den Arbeiten von insgesamt 388 Nachwuchsautoren ausgewählt. «Demokratie braucht Literatur», betonte der hessische Wissenschaftsstaatssekretär Christoph Degen anlässlich der Preisverleihung in Erfurt. Deshalb sei es wichtig, literarischen Nachwuchs zu fördern und junge Stimmen zu Wort kommen zu lassen.

Vergeben wurden Preise in drei Kategorien. Der erste Preis ging an zehn Schreibtalente, er ist jeweils mit 800 Euro Geldprämie verbunden. Alle ausgezeichneten Texte werden in dem Band «Nagelprobe» veröffentlicht.