Unfall im Ostalbkreis

Lkw-Anhänger prallt bei Glätte gegen Linienbus

Ein Lkw-Anhänger kommt auf glatter Straße ins Schleudern, dann kommt es zum Zusammenstoß mit einem Bus. Neben dem Fahrer befinden sich darin nach ersten Erkenntnissen auch fünf Kinder.

Einsatzkräfte rücken am Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lkw-Anhänger im Ostalbkreis aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Einsatzkräfte rücken am Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Lkw-Anhänger im Ostalbkreis aus. (Symbolbild)

Gschwend (dpa/lsw) - Ein Lastwagenanhänger ist bei winterlichen Straßenverhältnissen im Ostalbkreis gegen einen Linienbus geprallt. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nahe Gschwend am Morgen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In dem Bus hätten sich auch fünf Kinder befunden, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben. 

Der Anhänger war nach Angaben des Sprechers auf einer Landstraße bei Glätte ins Schleudern geraten und dann gegen den entgegenkommenden Bus geprallt. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zunächst gesperrt.

