Lkw auf A7 in Vollbrand geraten

Kirchheim (dpa/lhe) - Ein Lkw ist auf der A7 Richtung Fulda in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer am Donnerstagabend einen Brandgeruch im Fahrzeug wahrgenommen und war auf einen Standstreifen kurz vor dem Kirchheimer Dreieck gefahren. Der Versuch des 38-Jährigen, die Flammen im Motorraum selbst mit einem Feuerlöscher zu stoppen, gelang nicht. Später stand der Lkw, der unter anderem mit Spülmaschinen-Tabs beladen war, in Vollbrand.