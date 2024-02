Lkw-Außenspiegel trifft Fußgängerin im Gesicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Frau ist beim Betreten der Autobahn 5 bei Frankfurt vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Lastwagens im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden. Polizisten fanden einen abgerissenen Spiegel nach dem Unfall in der Nacht auf Samstag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. «Der Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort und entfernte sich von der Unfallstelle», hieß es weiter. Das 39-jährige Unfallopfer kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Verletzungen sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich. Die A 5 wurde fast zwei Stunden lang in Richtung Darmstadt gesperrt. Warum die Frau verbotenerweise die A 5 betreten hatte, war nach Angaben eines Polizeisprechers vorerst nicht bekannt. Diese Frage sei Bestandteil der Ermittlungen.