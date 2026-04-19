Kriminalität

Lkw durch Explosion stark beschädigt

Nach einer Explosion an einem Lkw in Heusenstamm schließen Polizei und Staatsanwaltschaft einen technischen Defekt aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. (Symbolbild)

Heusenstamm (dpa/lhe) - Durch eine Explosion ist ein Lkw im Landkreis Offenbach stark beschädigt worden. Bei der Detonation in Heusenstamm am frühen Samstagmorgen seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. «Aufgrund der derzeitigen Spurenlage schließen die Staatsanwaltschaft und die Polizei einen technischen Defekt aus und ermitteln wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion», hieß es. 

An der Zugmaschine sei ein hoher Schaden entstanden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauerten demnach an.

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