Lkw fährt auf anderen auf - Fahrer schwer verletzt

Bad Bellingen (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Bad Bellingen (Kreis Lörrach) sind drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des auffahrenden Lasters kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden Insassen des vorderen Lastwagens zogen sich leichte Verletzungen zu. Zu dem Zusammenstoß war es am Morgen kurz vor dem Parkplatz Fischergrund gekommen. Die Autobahn in Richtung Basel wurde voll gesperrt, der Verkehr wird aktuell am Dreieck Neuenburg ausgeleitet.