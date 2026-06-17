Verkehr

Lkw fährt auf anderen auf - Fahrer schwer verletzt

Autofahrer auf dem Weg Richtung Basel müssen Verspätungen einplanen: Die Autobahn 5 ist nach einem Unfall bei Bad Bellingen voll gesperrt.

Nach einem Unfall auf der A5 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach einem Unfall auf der A5 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Bad Bellingen (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Bad Bellingen (Kreis Lörrach) sind drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des auffahrenden Lasters kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden Insassen des vorderen Lastwagens zogen sich leichte Verletzungen zu. Zu dem Zusammenstoß war es am Morgen kurz vor dem Parkplatz Fischergrund gekommen. Die Autobahn in Richtung Basel wurde voll gesperrt, der Verkehr wird aktuell am Dreieck Neuenburg ausgeleitet.

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