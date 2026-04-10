Verkehr

Lkw-Fahrer 18 Stunden zu lang am Steuer

Schon wieder stoppt die Polizei auf der A8 bei Leipheim einen Lkw-Fahrer, der die gesetzlichen Vorgaben drastisch ignoriert. Das hat Folgen.

Immer wieder deckt die Polizei bei Kontrollen des Schwerverkehrs auf Autobahnen massive Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten auf. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Immer wieder deckt die Polizei bei Kontrollen des Schwerverkehrs auf Autobahnen massive Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten auf. (Symbolbild)

Leipheim (dpa) - Die Verkehrspolizei hat auf der Autobahn 8 bei Leipheim erneut einen gravierenden Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Schwerverkehr aufgedeckt. Beamte kontrollierten an der Rastanlage Leipheim einen Lastwagen. Bei der Auswertung der Daten des 48-Jährigen stellten die Ermittler «mehrere Überschreitungen» fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In einem konkreten Überwachungszeitraum habe der 48-Jährige die zulässige Lenkzeit um fast 18 Stunden überschritten. Zudem sei die vorgeschriebene Ruhezeit um mehr als sechs Stunden unterschritten worden. Die Beamten ordneten bei ihm daraufhin eine Strafe im unteren vierstelligen Bereich an. Auch das Transportunternehmen wurde zur Kasse gebeten und musste einen mittleren vierstelligen Betrag hinterlegen. 

Erst am Vortag war ein ähnlicher Vorfall bei Leipheim auf der A8 bekanntgeworden. Die Polizei hatte einen 44-Jährigen gestoppt, der Auswertungen zufolge teils über 33 Stunden am Stück ohne ausreichende Pausen gefahren war. Er hatte laut Behördenangaben die Fahrerkarte einer anderen Person genutzt, um die Lenkzeiten zu verschleiern, und das Land nach der Kontrolle umgehend verlassen müssen.

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