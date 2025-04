Michelstadt: Polizei kontrolliert Sattelzug - Fahrer 18 Stunden am Steuer 

Michelstadt. Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Dienstag einen Sattelzug aus Osteuropa auf der Bundesstraße 47 bei Michelstadt kontrolliert. Beim Auswerten der digitalen Daten des Fahrtenschreibers fiel den Beamten auf, dass auf der knapp 1.300 Kilometer langen Fahrtstrecke in den Odenwald angeblich eine Fahrerin den Lastwagen übernommen hatte und diesen neun Stunden lenkte. Auf die Frage, wie und wo er den Sattelzug übernommen habe, verstrickte sich der Fahrer laut Polizeiangaben in Widersprüche. In seiner Geldbörse fand sich letztendlich, gut versteckt, die Fahrerkarte der angeblichen Fahrerin. Herauskam: Der 56-Jährige hatte die gesamte Strecke in knapp 18 Fahrstunden ohne größere Pause absolviert. Doch damit nicht genug: In der vorherigen Woche hatte derselbe Fahrer offensichtlich ebenfalls seine Lenk- und Ruhezeiten mit einer fremden Fahrerkarte manipuliert. Er kam vom 27. bis zum 29. März auf eine Lenkzeit von knapp 24 Stunden, bei einer maximalen Ruhezeit von vier Stunden in diesem Zeitraum. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten Fahrer und Spediteur zur Verfahrenssicherung eine jeweils vierstellige Sicherheitsleistung hinterlegen. Die fremde Fahrerkarte wurde von der Polizei eingezogen. Zudem folgen entsprechende Strafanzeigen.