Sattelzug stößt mit drei anderen Lastwagen zusammen

Friedewald (dpa/lhe) - Ein betrunkener Sattelzugfahrer ist mit seinem Fahrzeug mit gleich drei anderen Lastwagen auf einem Parkplatz an der Autobahn 4 zusammengestoßen. Auf dem Platz nahe Friedewald (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) wurden diese am Montagabend nach Polizeiangaben zum Teil erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,6 Promille bei dem 60-jährigen Sattelzugfahrer.