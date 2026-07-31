Lkw-Fahrer auf der A8 mit knapp drei Promille gestoppt
Erst Schlangenlinien auf der A8, dann die Quittung beim Alkoholtest: fast drei Promille. Für einen 43-Jährigen endet die Fahrt mit Konsequenzen.
Pforzheim (dpa/lsw) - Mit knapp drei Promille im Blut ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 8 bei Pforzheim gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen einer Streife am Mittwoch aufgefallen, weil er mehrfach auf den Seitenstreifen geriet. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten deutlich Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht.
Die Polizei untersagte dem 43-Jährigen die Weiterfahrt. Er musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie potenziell berufsrechtlichen Konsequenzen entgegen.