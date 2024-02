Lkw-Fahrer will Sperrung umfahren und fährt Polizisten an

Herleshausen (dpa/lhe) - Ein Polizist ist auf der Bundesstraße 400 im Werra-Meißner-Kreis von einem Lkw angefahren worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Polizist den 53-jährigen Fahrer des Lkws zu Fuß daran hindern, eine gesperrte Auffahrt zur Autobahn 4 zu befahren. Zu dem Unfall am Mittwoch, bei dem sich der Polizist leicht verletzte, kam es im Kontext einer Traktoren-Blockade.

Demnach sei die Autobahnauffahrt Wommen in Herleshausen zu dem Zeitpunkt aufgrund einer Demonstration von Landwirten im Bereich der Bundesstraße gesperrt gewesen. Zusätzlich habe die Polizei darauf mit einem Streifenwagen mit angeschaltetem Blaulicht aufmerksam gemacht. Der Lkw-Fahrer sei jedoch um diesen herum gefahren und von der Bundesstraße in Richtung A4 abgebogen.

Den Angaben der Polizei zufolge lief der Polizist neben dem Laster her und schlug mit der Hand gegen die Tür der Fahrerkabine. Dabei wurde er von dem ausscherenden Auflieger erfasst und stürzte zu Boden. Anschließend nahm er in seinem Streifenwagen die Verfolgung auf und holte den Lkw an der Anschlussstelle Herleshausen ein. Dem 53-Jährigen droht ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.