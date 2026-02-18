Lkw-Panne auf der A8 sorgt für langen Stau im Berufsverkehr
Autofahrer aufgepasst: Wer pünktlich zur Arbeit möchte, sollte die A8 bei Pforzheim vorerst meiden. Was vorgefallen ist.
Pforzheim (dpa/lsw) - Mitten im morgendlichen Berufsverkehr legt ein Pannenfahrzeug den Verkehr auf der Autobahn 8 bei Pforzheim lahm. Ein Lastwagen sei vermutlich wegen eines Motorschadens auf dem rechten Streifen stehen geblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin habe sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Der Verkehrsklub ADAC berichtete zeitweise von mindestens sieben Kilometer Rückstau - und einem hohen Zeitverlust. Der Abschleppdienst war ausgerückt.