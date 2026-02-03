30-Kilometer-Stau auf A3: Verkehr rollt langsam wieder
Nach heftigen Schneefällen entspannt sich die Lage auf der A3 langsam. Warum Autofahrer rund um Wiesbaden trotzdem weiter Geduld brauchen.
Wiesbaden/Raunheim (dpa) - Der rund 30 Kilometer lange Stau auf der A3 in Hessen nach heftigen Schneefällen wird langsam kürzer. «Die Autobahnmeisterei konnte an der Anschlussstelle Niedernhausen inzwischen so weit nachstreuen und räumen, dass zumindest die linke und die mittlere Fahrbahn wieder frei sind», sagte eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation Wiesbaden am Abend. Dort würden nun keine Lkw mehr stehen und der Verkehr rolle langsam wieder.
Der Stau hatte sich zwischen Raunheim und Idstein gebildet. «Da es nicht mehr schneit, hoffen wir, dass sich der Stau dann bald soweit auflöst», sagte die Sprecherin. «Aber die Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin viel Geduld aufbringen.»
Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden gibt es derzeit witterungsbedingt starke Behinderungen. Dort gehe aktuell fast nichts mehr, hieß es. Es hätten sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen bislang aber lediglich Sachschäden entstanden seien.