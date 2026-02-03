Schnee und Glätte

30-Kilometer-Stau auf A3: Verkehr rollt langsam wieder

Nach heftigen Schneefällen entspannt sich die Lage auf der A3 langsam. Warum Autofahrer rund um Wiesbaden trotzdem weiter Geduld brauchen.

Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden herrscht Ausnahmezustand. Foto: Boris Roessler/dpa
Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden herrscht Ausnahmezustand.

Wiesbaden/Raunheim (dpa) - Der rund 30 Kilometer lange Stau auf der A3 in Hessen nach heftigen Schneefällen wird langsam kürzer. «Die Autobahnmeisterei konnte an der Anschlussstelle Niedernhausen inzwischen so weit nachstreuen und räumen, dass zumindest die linke und die mittlere Fahrbahn wieder frei sind», sagte eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation Wiesbaden am Abend. Dort würden nun keine Lkw mehr stehen und der Verkehr rolle langsam wieder. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Stau hatte sich zwischen Raunheim und Idstein gebildet. «Da es nicht mehr schneit, hoffen wir, dass sich der Stau dann bald soweit auflöst», sagte die Sprecherin. «Aber die Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin viel Geduld aufbringen.»

Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden gibt es derzeit witterungsbedingt starke Behinderungen. Dort gehe aktuell fast nichts mehr, hieß es. Es hätten sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen bislang aber lediglich Sachschäden entstanden seien.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
30 Kilometer Stau auf A3 mit Schnee: Rettungsdienste bereit
Schnee und Glätte

30 Kilometer Stau auf A3 mit Schnee: Rettungsdienste bereit

Nach Schneefällen blockiert ein langer Stau die Autobahn 3 in Hessen. Warum die Polizei trotzdem auf Entspannung hofft und wie Rettungsdienste sich für den Notfall wappnen.

vor 2 Stunden

Winter legt A3 bei Wiesbaden lahm - Stau auf 30 Kilometern
Schnee und Glätte

Winter legt A3 bei Wiesbaden lahm - Stau auf 30 Kilometern

Der Winter sorgt rund um Wiesbaden für Stillstand auf den Autobahnen. Auf der A3 zwischen Raunheim und Idstein staut sich der Verkehr auf knapp 30 Kilometern.

03.02.2026

DWD warnt vor Schneefällen: Schulen und Verkehr betroffen
Wetter

DWD warnt vor Schneefällen: Schulen und Verkehr betroffen

Das Winterwetter hält an: Aktuell passieren etwa in NRW mehr Unfälle als sonst auf den Straßen. Manche Busse und Bahnen fallen aus. Auch Schulen bleiben zu. Nächste Nacht soll es heftig schneien.

08.01.2026

Verkehr

Schnee und Glätte sorgen für Stau auf A7

18.01.2024

Wetter

Wetterdienst: Glätte und Schnee in Hessen erwartet

29.11.2023