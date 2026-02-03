Winter legt A3 bei Wiesbaden lahm - Stau auf 30 Kilometern
Der Winter sorgt rund um Wiesbaden für Stillstand auf den Autobahnen. Auf der A3 zwischen Raunheim und Idstein staut sich der Verkehr auf knapp 30 Kilometern.
Wiesbaden/Raunheim (dpa) - Heftige Schneefälle sorgen auf den Autobahnen rund um Wiesbaden für starke Behinderungen. «Auf unseren Autobahnen geht gerade fast nichts mehr», sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Wiesbaden. Betroffen sei unter anderem die A3. Dort staue sich der Verkehr zwischen Raunheim und Idstein auf knapp 30 Kilometern Länge. Auch auf den Autobahnen 66, 671 und 643 gebe es lange Staus. Es hätten sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen bislang aber lediglich Sachschäden entstanden seien.