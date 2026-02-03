30 Kilometer Stau auf A3 mit Schnee: Rettungsdienste bereit
Nach Schneefällen blockiert ein langer Stau die Autobahn 3 in Hessen. Warum die Polizei trotzdem auf Entspannung hofft und wie Rettungsdienste sich für den Notfall wappnen.
Wiesbaden/Raunheim (dpa) - Nach heftigen Schneefällen staut es sich auf der A3 zwischen Raunheim und Idstein in Hessen auf knapp 30 Kilometern Länge. Derzeit hoffe die Polizei, dass der Stau in den nächsten Stunden zumindest ein wenig aufgelöst werden könne, sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Wiesbaden. «Wir wissen allerdings nicht, inwiefern die Streudienste durchkommen, da alle Fahrbahnspuren blockiert sind.»
Rettungsdienst kommt im Notfall zum Einsatz
Für den Fall, dass sich der Stau nicht auflösen lasse, würden Vorbereitungen getroffen. «Wir haben einen Verbindungsmann vom Rettungsdienst schon mit auf der Dienststelle», erläuterte der Sprecher. Sollte es notwendig werden, würden entsprechende Maßnahmen schnell eingeleitet und gegebenenfalls auch das Technische Hilfswerk alarmiert. «Das obliegt dann der Beurteilung des Rettungsdienstes.»
Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden gibt es derzeit witterungsbedingt starke Behinderungen. Dort gehe aktuell fast nichts mehr, sagte der Sprecher am Abend. Es hätten sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen bislang aber lediglich Sachschäden entstanden seien.