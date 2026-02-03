Schnee und Glätte

30 Kilometer Stau auf A3 mit Schnee: Rettungsdienste bereit

Nach Schneefällen blockiert ein langer Stau die Autobahn 3 in Hessen. Warum die Polizei trotzdem auf Entspannung hofft und wie Rettungsdienste sich für den Notfall wappnen.

Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden herrscht Ausnahmezustand. Foto: Boris Roessler/dpa
Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden herrscht Ausnahmezustand.

Wiesbaden/Raunheim (dpa) - Nach heftigen Schneefällen staut es sich auf der A3 zwischen Raunheim und Idstein in Hessen auf knapp 30 Kilometern Länge. Derzeit hoffe die Polizei, dass der Stau in den nächsten Stunden zumindest ein wenig aufgelöst werden könne, sagte ein Sprecher der Polizeiautobahnstation Wiesbaden. «Wir wissen allerdings nicht, inwiefern die Streudienste durchkommen, da alle Fahrbahnspuren blockiert sind.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Rettungsdienst kommt im Notfall zum Einsatz

Für den Fall, dass sich der Stau nicht auflösen lasse, würden Vorbereitungen getroffen. «Wir haben einen Verbindungsmann vom Rettungsdienst schon mit auf der Dienststelle», erläuterte der Sprecher. Sollte es notwendig werden, würden entsprechende Maßnahmen schnell eingeleitet und gegebenenfalls auch das Technische Hilfswerk alarmiert. «Das obliegt dann der Beurteilung des Rettungsdienstes.»

Auf den Autobahnen rund um Wiesbaden gibt es derzeit witterungsbedingt starke Behinderungen. Dort gehe aktuell fast nichts mehr, sagte der Sprecher am Abend. Es hätten sich zahlreiche Unfälle ereignet, bei denen bislang aber lediglich Sachschäden entstanden seien.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winter legt A3 bei Wiesbaden lahm - Stau auf 30 Kilometern
Schnee und Glätte

Winter legt A3 bei Wiesbaden lahm - Stau auf 30 Kilometern

Der Winter sorgt rund um Wiesbaden für Stillstand auf den Autobahnen. Auf der A3 zwischen Raunheim und Idstein staut sich der Verkehr auf knapp 30 Kilometern.

vor 2 Stunden

Wetter

Autobahn in Hessen weiter gesperrt: Weniger Schnee erwartet

Auch am frühen Freitagmorgen war die A5 in Mittelhessen noch gesperrt. Wegen Schnees und Eisglätte können Lkw nicht weiterfahren. Es gibt aber auch andere Gründe. Der Wetterdienst geht derweil davon aus, dass die Schneefälle abklingen - und sich die Lage entspannt.

19.01.2024

Wetter

Autobahn in Hessen weiter gesperrt - Lkw-Fahrer stirbt

Auch am frühen Morgen war die A5 in Mittelhessen noch gesperrt. Wegen Schnee und Eisglätte können Lkw nicht weiterfahren. Es gibt aber auch andere Gründe.

19.01.2024

Verkehr

Schnee und Glätte sorgen für Stau auf A7

18.01.2024

Wetter

Wetterdienst: Glätte und Schnee in Hessen erwartet

29.11.2023