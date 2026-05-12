Unfälle

Lkw-Unfall auf A7: 200 Liter Diesel ausgelaufen

Ein Sattelzug beschädigt auf der A7 seinen Tank, rund 200 Liter Diesel laufen aus. Der Fahrer übersieht laut Polizei die Fahrbahntrennung.

Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um den ausgetretenen Diesel. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um den ausgetretenen Diesel. (Symbolbild)

Hersfeld-Rotenburg (dpa/lhe) - Bei einem Alleinunfall eines Sattelzugs auf der Autobahn 7 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sind am frühen Morgen rund 200 Liter Diesel ausgelaufen. Zwischenzeitliche Fahrbahnsperrungen aufgrund der Bergungsarbeiten wurden mittlerweile wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer die Fahrbahntrennung übersehen, welche die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nord und Süd voneinander trennt. Infolgedessen sei das Fahrzeug auf eine Schutzplanke aufgefahren, wodurch der Tank beschädigt worden sei. Nach Angaben der Polizei traten dadurch die rund 200 Liter Diesel aus. 

Die Feuerwehr habe den ausgelaufenen Kraftstoff mittels eines Bindemittels gebunden und den restlichen Inhalt des Tanks abgepumpt. Der Sattelzug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 50.000 Euro.

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