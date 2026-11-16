Ursache unklar

Lokführerin fährt mit Zug gegen Prellbock

Zu einem unsanften Halt eines Zuges ist es am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Das ist bislang über den Vorfall bekannt.

Gegen einen Prellbock am Ende des Gleises ist eine Lokführerin gefahren. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Gegen einen Prellbock am Ende des Gleises ist eine Lokführerin gefahren. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 32 Jahre alte Lokführerin ist am Stuttgarter Hauptbahnhof mit ihrem Zug gegen einen Prellbock gefahren. Knapp 30 Menschen hätten zu diesem Zeitpunkt in der Bahn gesessen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Als die Beamten nach dem Vorfall am Sonntagvormittag eingetroffen seien, seien die Reisenden nicht mehr im Bahnhof gewesen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Unfallursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. 

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs gegen die Lokführerin. Sie war mit einem aus Ulm kommenden Metropolexpress unterwegs. Bei dem Unfall fuhr die Bahn den Angaben nach mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Kilometern pro Stunde.

Vor gut einem Jahr war ein ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen einen Prellbock gefahren. Damals wurden durch den Aufprall vier Menschen leicht verletzt, darunter der Lokführer. Gegen den Bahnmitarbeiter hatte die Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt. Das sei ein Standardvorgehen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei damals.

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