Lorz: Schuldenbremse ist «praxistauglich»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Thema Schuldenbremse hat es am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden grundsätzliche große Einigkeit gegeben. «Sie ist die Grundlage für solide Staatsfinanzen und für eine generationengerechte Politik», erklärte die haushaltspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marion Schardt-Sauer. Sie erinnerte daran, dass die Schuldenbremse in der hessischen Verfassung festgeschrieben ist.