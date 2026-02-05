Ehrung

Ludwig-Börne-Preis geht an Historiker Christopher Clark

Seine Bücher und Fernsehserien machten den Australier in Deutschland bekannt. Nun erhält er eine wichtige Auszeichnung für Essayisten.

Den Ludwig-Börne-Preis erhält in diesem Jahr der Historiker Christopher Clark. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Den Ludwig-Börne-Preis erhält in diesem Jahr der Historiker Christopher Clark. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Der auch einem breiteren Fernsehpublikum bekannte australische Historiker Christopher Clark erhält in diesem Jahr den Ludwig-Börne-Preis. Der Vorstand der Ludwig-Börne-Stiftung würdige Clark als einen mitreißenden Erzähler von Geschichte, «der uns unbefangen erklärt, wie wir wurden, was wir sind. Und was aus uns werden kann.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Clark ist unter anderem für sein Werk «Die Schlafwandler» bekannt, in dem er darlegte, wie die europäischen Großmächte 1914 in den Ersten Weltkrieg schlitterten. Der in England lebende Historiker, bekannt aus mehreren ZDF-Serien (unter anderem «Welten-Saga») spricht sehr gut Deutsch. Dabei hat er die Sprache weder in der Schule gelernt noch studiert und auch nie für längere Zeit in Deutschland gearbeitet.

Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Preis, der an den Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) erinnert, ehrt seit 1993 deutschsprachige Autoren und Autorinnen im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage. Frühere Preisträger waren unter anderem Dan Diner, Daniel Kehlmann, Rudolf Augstein und Marcel Reich-Ranicki.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grimme-Preisträger lehnen Preis ab - «offene Debatte»
Medienpreise

Grimme-Preisträger lehnen Preis ab - «offene Debatte»

Eklat beim Grimme Online Award: Zwei Preisträger lehnen den Preis ab. Hintergrund ist der Streit um die zurückgenommene Ehrung einer jungen Nahost-Aktivistin. Grimme verspricht eine offene Debatte.

08.10.2025

Börne-Preis für Historiker Dan Diner
Ehrung

Börne-Preis für Historiker Dan Diner

Der deutsch-israelische Historiker ging in Schlüchtern zur Schule und studierte in Frankfurt. Preisrichter Daniel Cohn-Bendit würdigt Diner als mutigen Aufklärer.

25.05.2025

Paul-Ehrlich-Preis für Forschung zum Immunsystem vergeben
Ausgezeichnete Wissenschaft

Paul-Ehrlich-Preis für Forschung zum Immunsystem vergeben

Eine Ärztin, ein Virologe und ein Biochemiker sind in der Frankfurter Paulskirche mit der hohen Ehrung ausgezeichnet worden. In ihren Forschungsarbeiten geht es um die angeborene Immunität.

14.03.2025

Ludwig-Börne-Preis geht an Daniel Kehlmann
Literatur

Ludwig-Börne-Preis geht an Daniel Kehlmann

Seit 1993 werden Autorinnen und Autoren mit dem Preis geehrt. Nun erhält ihn Daniel Kehlmann - ein «subtiler Erzähler von Parallelwirklichkeiten».

04.03.2024

Ludwig-Börne-Preis 2024 geht an Daniel Kehlmann
Literatur

Ludwig-Börne-Preis 2024 geht an Daniel Kehlmann

Seit 1993 werden Autorinnen und Autoren mit dem Preis geehrt. Nun erhält ihn Daniel Kehlmann - ein «subtiler Erzähler von Parallelwirklichkeiten».

04.03.2024