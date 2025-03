Lückenschluss fertig - A49-Teilstück wird freigegeben

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Nach gut vier Jahren Bauzeit wird das letzte Teilstück der Autobahn 49 in Mittelhessen in zwei Wochen für den Verkehr freigegeben. Dazu ist eine Feierstunde am 21. März in Stadtallendorf geplant, wie die Projektgesellschaft Deges bekanntgab. Auch für Autofahrer werde der Autobahnabschnitt zwischen Schwalmstadt und dem Ohmtal-Dreieck an der A5 an dem Tag voraussichtlich erstmals befahrbar sein.