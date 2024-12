A49-Lückenschluss doch erst 2025 fertig

Homberg/Ohm (dpa/lhe) - Der Lückenschluss der Autobahn 49 soll doch erst im ersten Quartal kommenden Jahres für den Verkehr freigegeben werden. Bisher war die Projektgesellschaft Deges von einem Termin vor dem Jahresende ausgegangen. Vor der Freigabe seien jedoch noch Rest- und Nacharbeiten unter anderem am Entwässerungssystem der Autobahn erforderlich, teilten die Autobahn GmbH und die Projektmanagementgesellschaft Deges mit. Zudem könnten so zusätzliche Behinderungen an einem A49-Abschnitt bei Kassel vermieden werden.