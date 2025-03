Verkehr auf der A49 am Wochenende ohne Probleme

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Am Wochenende ist der Verkehr auf dem neu eröffneten Autobahnschnitt der A49 in Mittelhessen bislang ohne Probleme und Protestaktionen gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, gab es nach einem Einsatz wegen einer Protestaktion am Freitagnachmittag keine weiteren Vorkommnisse.