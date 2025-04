Lust und Last beim Feiern im Freien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit den steigenden Temperaturen finden überall in Hessen wieder Freiluft-Partys in den Innenstädten statt. In Frankfurt ist der Friedberger Platz im Nordend an jedem Freitag der Klassiker unter den Treffpunkten. In Darmstadt zum Beispiel ist der Herrngarten besonders beliebt.