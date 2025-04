Lust und Last beim Feiern im Freien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Freitagabend im Frankfurter Nordend: Hunderte junge Menschen belagern den Friedberger Platz. Wenn am Abend die Marktbuden geschlossen werden, die der Anlass für die all-freitägliche Party sind, werden die Getränke eben mitgebracht oder am Büdchen besorgt. Mit den steigenden Temperaturen finden überall in Hessen wieder Freiluft-Partys statt - und die sorgen bisweilen auch für Ärger - zum Beispiel in den Gassen von Alt-Sachsenhausen.