Luxuswagen illegal nach Russland verkauft - Sechs Jahre Haft

Würzburg/Essen (dpa) - Das Landgericht Würzburg hat einen Autohändler vom Untermain zu sechs Jahren Haft verurteilt, der trotz Verbots Luxusautos nach Russland verkauft haben soll. Eine mutmaßliche Komplizin des 49-Jährigen erhielt eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Die Kammer ordnete zudem an, rund 18,6 Millionen Euro einzuziehen. Das Urteil, dem eine Verständigung der Prozessbeteiligten bei Geständnissen vorangegangen war, ist noch nicht rechtskräftig.

Zoll aus NRW ermittelte

Beamten der Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Würzburg hatten seit Mai 2024 gegen den Mann aus dem Landkreis Miltenberg ermittelt. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Verstoß gegen die Russland-Embargoverordnung. Nach Darstellung der Ermittler hatten 111 Fahrzeuge im Gesamtwert von fast 20 Millionen Euro ihren Weg vom bayerischen Untermain nach Russland gefunden.

Nach Einführung der Sanktionen für Luxuswagen hatte sich der Verdächtige laut Zollfahndungsamt zu einem Großlieferanten von zwei der größten Luxusautohändler Russlands entwickelt. Zuletzt habe sich die Firma des Angeklagten nahezu vollständig auf Verstöße gegen das Russland-Embargo spezialisiert. Laut den Ermittlungen wurden zahlreiche der Fahrzeuge bei russischen Behörden wie der Präsidialverwaltung und beim Inlandsgeheimdienst FSB genutzt.

Ausfuhrbeschränkungen sind ein elementarer Bestandteil der Sanktionen, mit denen die EU auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Sie sehen vor, dass europäische Unternehmen bestimmte Erzeugnisse nicht mehr nach Russland verkaufen dürfen.

