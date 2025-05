Machte die Awo auch krumme Geschäfte mit Flüchtlingsheimen?

Ex-Awo-Chefs müssen Schadenersatz in Millionenhöhe zahlen

In der Awo-Affäre hat der Wohlfahrtsverband einen juristischen Sieg errungen. In zweiter Instanz verurteilte das Landesarbeitsgericht den früheren Geschäftsführer der Awo Frankfurt zur Zahlung von Schadenersatz in Millionenhöhe.