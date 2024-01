Urteil gegen früheren Awo-Chef rechtskräftig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Urteil gegen den früheren Geschäftsführer der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo), Jürgen Richter, wegen Missbrauchs von Titeln ist rechtskräftig. Seine Revision sei verworfen worden, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Montag mit.

Nach den Feststellungen des Landgerichts hatte der Verurteilte über mehrere Jahre hinweg sowohl in mehreren Personaldokumenten als auch im Geschäftsführervertrag mit der Awo und in E-Mails einen Doktortitel angegeben, der ihm nicht zustand. Entsprechende Beweise, er habe den akademischen Grad in den USA erworben, habe Richter nicht beibringen können, hieß es im vorherigen Urteil des Landgerichts.