Stuttgarter Zoo

«Määäh» – Junge Kaschmir-Zicklein bringen Trubel in Wilhelma

Nachwuchs im Bauernhof der Stuttgarter Wilhelma: Drei junge Zicklein bringen bei den Kaschmirziegen Bewegung ins Gehege.

Auf wackligen Beinen erkunden die jungen Kaschmirziegen ihr Gehege in der Wilhelma. Foto: Wilhelma Stuttgart/dpa
Auf wackligen Beinen erkunden die jungen Kaschmirziegen ihr Gehege in der Wilhelma.

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei kleine Zicklein sind bei den Kaschmirziegen in der Stuttgarter Wilhelma zur Welt gekommen. Sie erblickten kurz nach Ostern das Licht der Welt, wie der Zoo mitteilte. Die Jungtiere stammen demnach von zwei unterschiedlichen Müttern und sorgen derzeit für lebhafte Bewegung im Bauernhof des Zoos.

Bereits wenige Tage nach der Geburt begannen sie auf wackligen Beinen zusammen mit ihren Müttern das Gehege zu erkunden. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Kleinen durch das Stroh springen und spielen oder einfach nur in der Sonne liegen.

Charakteristisch für die Rasse ist ihre feine Unterwolle, das sogenannte Kaschmirhaar, das laut Wilhelma zu den wertvollsten Naturfasern weltweit zählt. Diese isolierende Schicht schützt die Tiere demnach effektiv vor Kälte und wird seit Jahrtausenden vom Menschen genutzt.

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Zicklein in bester Gesellschaft

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Bereits kurz zuvor hatte es Nachwuchs bei den Romanovschafen gegeben. Die Lämmer leben mit den Zicklein und ihren Eltern zusammen auf dem Schaubauernhof des Zoos. Besucherinnen und Besucher können die Gehege zum Teil begehen und die Tiere streicheln. 

Kaschmirzeigen stammen aus den Hochgebirgen in Asien, vor allem aus dem Himalaya. Die Tiere seien an die für die Region typischen starken Temperaturschwankungen und kargen Vegetationen angepasst.

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