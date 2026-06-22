Belästigung

Mädchen im Schwimmbad berührt - Polizei ermittelt

Unter Wasser soll sich ein Mann in einem Erlebnisbad in Rust an zwei Kinder herangemacht haben. Was bisher bekannt ist.

In einem Schwimmbad in Rust soll ein Mann zwei Kinder unsittlich berührt haben. (Symbolbild) Foto: Frank Molter/dpa
In einem Schwimmbad in Rust soll ein Mann zwei Kinder unsittlich berührt haben. (Symbolbild)

Rust (dpa/lsw) - Ein Mann soll in einem Erlebnisbad in Rust zwei minderjährige Mädchen unter Wasser unsittlich berührt haben. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben nach gegen einen 24-Jährigen. Die beiden Mädchen im Kindesalter hatten sich am Samstag zunächst an eine erziehungsberechtigte Person gewandt. Diese informierte Mitarbeiter des Bades. Alarmierte Polizisten machten den Verdächtigen vor Ort ausfindig.

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