Mädchen im Schwimmbad berührt - Polizei ermittelt
Unter Wasser soll sich ein Mann in einem Erlebnisbad in Rust an zwei Kinder herangemacht haben. Was bisher bekannt ist.
Rust (dpa/lsw) - Ein Mann soll in einem Erlebnisbad in Rust zwei minderjährige Mädchen unter Wasser unsittlich berührt haben. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben nach gegen einen 24-Jährigen. Die beiden Mädchen im Kindesalter hatten sich am Samstag zunächst an eine erziehungsberechtigte Person gewandt. Diese informierte Mitarbeiter des Bades. Alarmierte Polizisten machten den Verdächtigen vor Ort ausfindig.