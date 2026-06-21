Kriminalität

25-Jähriger soll Mädchen in Freibad sexuell belästigt haben

In einem Frankfurter Schwimmbad meldet ein Angestellter einen Verdacht auf unsittliche Berührungen. Wie agiert die Polizei?

In Frankfurt wird die Polizei in ein Freibad gerufen - es geht um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
In Frankfurt wird die Polizei in ein Freibad gerufen - es geht um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 25-Jähriger soll in einem Freibad in Frankfurt zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Er wurde laut Polizei vorübergehend festgenommen. 

Ein Angestellter des Schwimmbades im Stadtteil Rödelheim hatte demnach gemeldet, dass der Mann zwei 13-jährige Mädchen unsittlich berührt haben soll. Eine Streife nahm ihn zum Polizeipräsidium für ein Verhör mit. Gegen den Verdächtigen werde ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mädchen von verkleidetem Mann sexuell belästigt
Kriminalität

Mädchen von verkleidetem Mann sexuell belästigt

Auf einem Fahrradweg stellt sich der 43-Jährige entblößt vor die Mädchen. Dabei soll er verkleidet gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.

19.08.2025

Mann soll 14-Jährige in Schwimmbad belästigt haben
Wiesbaden

Mann soll 14-Jährige in Schwimmbad belästigt haben

Der 23-Jährige soll das Mädchen unsittlich angefasst und geschlagen haben. Es ist nicht der erste Fall von Belästigung in einem Wiesbadener Schwimmbad in diesem Sommer.

18.08.2025

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen
Vorfall in Freibad

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Die Verdächtigen sollen drei 13- bis 14-Jährige in einem Freibad in Wiesbaden unter Wasser umkreist und berührt haben. Die Männer wurden festgenommen.

14.08.2025

Mädchen in Schwimmbad in Selters belästigt - Zeugen gesucht
Kriminalität

Mädchen in Schwimmbad in Selters belästigt - Zeugen gesucht

Zwei Minderjährige sollen im Wasser von einem Mann gegen ihren Willen berührt worden sein. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Hessen.

24.07.2025

Kriminalität

Mann gibt sich als Polizist aus - Mädchen sexuell belästigt

Ein Mann gibt sich einer Zehnjährigen gegenüber als Polizist aus und folgt ihr auf dem Heimweg bis in die Wohnung. Dort belästigt er das Mädchen. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

11.06.2024