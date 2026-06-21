25-Jähriger soll Mädchen in Freibad sexuell belästigt haben
In einem Frankfurter Schwimmbad meldet ein Angestellter einen Verdacht auf unsittliche Berührungen. Wie agiert die Polizei?
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 25-Jähriger soll in einem Freibad in Frankfurt zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Er wurde laut Polizei vorübergehend festgenommen.
Ein Angestellter des Schwimmbades im Stadtteil Rödelheim hatte demnach gemeldet, dass der Mann zwei 13-jährige Mädchen unsittlich berührt haben soll. Eine Streife nahm ihn zum Polizeipräsidium für ein Verhör mit. Gegen den Verdächtigen werde ermittelt.