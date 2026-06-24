Mann belästigt Mädchen im Frankfurter Schwimmbad

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Jugendliche sind in einem Schwimmbad in Frankfurt unter Wasser unsittlich von einem Mann berührt worden. Der 31-Jährige sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Am Montagnachmittag meldeten zwei 14-Jährige und eine 17-Jährige den Vorfall den Sicherheitsmitarbeitern des Schwimmbads im Stadtteil Bergen-Enkheim. Gegen den Mann wird nun polizeilich ermittelt; zudem erhielt er Hausverbot in allen Frankfurter Bädern.