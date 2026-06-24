Freibad

Mann belästigt Mädchen im Frankfurter Schwimmbad

Drei Jugendliche berichten von unsittlichen Berührungen im Wasser. Die Polizei hat den Mann festgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Drei Jugendliche wurden in einem Schwimmbad unsittlich berührt. Foto: Carsten Koall/dpa
Drei Jugendliche wurden in einem Schwimmbad unsittlich berührt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Jugendliche sind in einem Schwimmbad in Frankfurt unter Wasser unsittlich von einem Mann berührt worden. Der 31-Jährige sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Am Montagnachmittag meldeten zwei 14-Jährige und eine 17-Jährige den Vorfall den Sicherheitsmitarbeitern des Schwimmbads im Stadtteil Bergen-Enkheim. Gegen den Mann wird nun polizeilich ermittelt; zudem erhielt er Hausverbot in allen Frankfurter Bädern.

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