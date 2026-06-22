Zwei Fälle an einem Tag

Männer sollen Mädchen in Freibad belästigt haben

Ein Bademeister meldet sich bei der Polizei: Ein Gast soll mehrere Mädchen berührt und belästigt haben. Die Beamten nehmen den Verdächtigen mit - und werden später wieder zum selben Freibad gerufen.

Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt acht Mädchen von den zwei Männern belästigt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt acht Mädchen von den zwei Männern belästigt. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Zwei Männer sollen am selben Tag im selben Freibad in Schwaben mehrere Mädchen sexuell belästigt haben. Ein Bademeister habe die Polizei gerufen, weil ein Gast in einem Strömungsbecken immer wieder zu insgesamt sechs Mädchen geschwommen sei, um sie am Oberschenkel oder an der Hüfte zu berühren. Als die Polizisten ihn mit zum Streifenwagen nahmen, habe ein Unbeteiligter dem Verdächtigen mit dem Ellenbogen in den Rücken geschlagen.

Wenige Stunden später seien die Beamten erneut zu dem Freibad in Neu-Ulm gerufen worden. Ein 50-Jähriger hatte dort mutmaßlich zwei Mädchen an Hüfte und Bauch berührt. Bisher gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die beiden Fälle miteinander zusammenhingen, sagte ein Polizeisprecher.

Auch der zweite Verdächtige sei mit zur Polizeiinspektion genommen worden. Gegen beide Männer werde jetzt wegen sexueller Belästigung ermittelt. Sie wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann, der einen der beiden Verdächtigen auf dem Weg zum Streifenwagen angriff, werde wegen Körperverletzung ermittelt.

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