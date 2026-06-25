Mann soll mehrere Mädchen im Freibad belästigt haben
Erschütternder Vorfall im Erlebnisbecken: Mädchen werden von einem Mann belästigt. Sie wehren sich gegen die Übergriffe. Der mutmaßliche Täter sitzt trotzdem nicht in U-Haft.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Im Erlebnis- und Spaßbecken des Bud Spencer Bades in Schwäbisch Gmünd soll ein 21 Jahre alter Mann mindestens vier Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren sexuell belästigt haben. Der junge Mann habe den Mädchen an das Gesäß beziehungsweise an den Oberschenkel gefasst und soll dabei versucht haben, ihnen das Bikini-Unterteil auszuziehen, teilte die Polizei mit. Bei einem der Mädchen soll er bei dem Vorfall am Samstag zudem versucht haben, mit den Fingern in den Intimbereich einzudringen.
Die Mädchen wehrten sich laut Polizei und der Mann ließ von ihnen ab. Der Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten afghanischen Staatsbürger wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. So darf er keine Freibäder aufsuchen. Er ist laut Polizei auf freiem Fuß. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch mehr Mädchen Opfer eines Übergriffs wurden. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Bud Spencer Bad waren für eine Stellungnahme zu dem Vorfall zunächst nicht erreichbar.