Mann soll mehrere Mädchen im Freibad belästigt haben

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Im Erlebnis- und Spaßbecken des Bud Spencer Bades in Schwäbisch Gmünd soll ein 21 Jahre alter Mann mindestens vier Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren sexuell belästigt haben. Der junge Mann habe den Mädchen an das Gesäß beziehungsweise an den Oberschenkel gefasst und soll dabei versucht haben, ihnen das Bikini-Unterteil auszuziehen, teilte die Polizei mit. Bei einem der Mädchen soll er bei dem Vorfall am Samstag zudem versucht haben, mit den Fingern in den Intimbereich einzudringen.