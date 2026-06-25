Schwäbisch Gmünd

Mann soll mehrere Mädchen im Freibad belästigt haben

Erschütternder Vorfall im Erlebnisbecken: Mädchen werden von einem Mann belästigt. Sie wehren sich gegen die Übergriffe. Der mutmaßliche Täter sitzt trotzdem nicht in U-Haft.

Im Freibad in Schwäbisch Gmünd soll es zu sexuellen Übergriffen auf Mädchen gekommen sein. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa
Im Freibad in Schwäbisch Gmünd soll es zu sexuellen Übergriffen auf Mädchen gekommen sein. (Archivfoto)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Im Erlebnis- und Spaßbecken des Bud Spencer Bades in Schwäbisch Gmünd soll ein 21 Jahre alter Mann mindestens vier Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren sexuell belästigt haben. Der junge Mann habe den Mädchen an das Gesäß beziehungsweise an den Oberschenkel gefasst und soll dabei versucht haben, ihnen das Bikini-Unterteil auszuziehen, teilte die Polizei mit. Bei einem der Mädchen soll er bei dem Vorfall am Samstag zudem versucht haben, mit den Fingern in den Intimbereich einzudringen. 

Die Mädchen wehrten sich laut Polizei und der Mann ließ von ihnen ab. Der Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten afghanischen Staatsbürger wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. So darf er keine Freibäder aufsuchen. Er ist laut Polizei auf freiem Fuß. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch mehr Mädchen Opfer eines Übergriffs wurden. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Bud Spencer Bad waren für eine Stellungnahme zu dem Vorfall zunächst nicht erreichbar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Männer sollen Mädchen in Freibad belästigt haben
Zwei Fälle an einem Tag

Männer sollen Mädchen in Freibad belästigt haben

Ein Bademeister meldet sich bei der Polizei: Ein Gast soll mehrere Mädchen berührt und belästigt haben. Die Beamten nehmen den Verdächtigen mit - und werden später wieder zum selben Freibad gerufen.

22.06.2026

25-Jähriger soll Mädchen in Freibad sexuell belästigt haben
Kriminalität

25-Jähriger soll Mädchen in Freibad sexuell belästigt haben

In einem Frankfurter Schwimmbad meldet ein Angestellter einen Verdacht auf unsittliche Berührungen. Wie agiert die Polizei?

21.06.2026

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen
Vorfall in Freibad

Drei Mädchen in Freibad belästigt - Männer festgenommen

Die Verdächtigen sollen drei 13- bis 14-Jährige in einem Freibad in Wiesbaden unter Wasser umkreist und berührt haben. Die Männer wurden festgenommen.

14.08.2025

Mehrere sexuelle Übergriffe in Bädern und am See
Kriminalität

Mehrere sexuelle Übergriffe in Bädern und am See

Es sollte ein schöner Tag bei sommerlichem Wetter am Freibad oder See werden - doch in mehreren Städten Baden-Württembergs werden Mädchen laut Polizei sexuell belästigt.

13.08.2025

Stuttgart

Erneut sexuelle Übergriffe in Freibad

19.06.2023