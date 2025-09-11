Unfälle Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik Eine mobile Kletterwand stürzt bei einer Veranstaltung ein. Zwei Mädchen werden verletzt. 11.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sebastian Gollnow/dpa Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Kletterwand stürzt ein - zwei Kinder verletzt Zwei Mädchen klettern an einer mobilen Kletterwand. Plötzlich stürzt diese ein. 10.09.2025 Unfälle Motorradfahrer stürzt bei Aarbergen – schwer verletzt Ein 28-Jähriger verliert auf der B54 bei Aarbergen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Der Mann wird schwer verletzt, ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. 31.08.2025 Notfälle Supermarktdach stürzt ein - Zwölf Leichtverletzte Das Dach eines Supermarkts in Ratzeburg ist teilweise eingestürzt. Mehrere Menschen sind verletzt. Mit einer Drohne wurde nach Opfern unter den Trümmern gesucht. 30.07.2024 Unfälle Mexiko: Mindestens zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach Zahlreiche Menschen feierten in der Kirche eine Taufe, als plötzlich das Dach einstürzte. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. 02.10.2023 Unfall Mädchen stürzt von Rad: Bus überrollt ihren Arm 22.06.2023