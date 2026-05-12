Mädchen rennt auf Straße und wird von Auto erfasst
Eine Sechsjährige klettert über eine Absperrkette und läuft los. Dann kommt es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug.
Künzelsau (dpa/lsw) - Ein Mädchen ist in Künzelsau (Hohenlohekreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge rannte die Sechsjährige am Montag auf Höhe einer Bushaltestelle auf die Straße. Zuvor war sie nach Erkenntnissen der Polizei über eine Absperrkette geklettert. Näheres zum Hergang war zunächst nicht bekannt. Das Mädchen kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.