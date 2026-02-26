Kind bei Unfall verletzt

Sechsjährige in Rimbach von Auto überrollt

Ein Mädchen fährt mit dem Tretroller auf die Straße, wird von einem Auto angefahren und überrollt. Es wird schwer verletzt - schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Sechsjährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Sechsjährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Rimbach (dpa/lhe) - Folgenschwerer Unfall: Eine Sechsjährige ist in Rimbach von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am frühen Abend aus einer Gruppe Kinder heraus mit seinem Tretroller vom Fahrbahnrand auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Ein abbiegendes Auto habe die Sechsjährige erfasst und überrollt.

Das Kind sei schwer verletzt unter dem Fahrzeug liegen geblieben. Den Angaben zufolge bestand keine Lebensgefahr. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. 

Ermittlungen und Sperrung

Warum das Mädchen auf die Straße fuhr, war zunächst unklar. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein. Der Unfallort im Landkreis Bergstraße war mehrere Stunden voll gesperrt, auf der Staatsstraße bildete sich ein erheblicher Stau in beide Richtungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

