Sechsjährige in Rimbach von Auto überrollt

Rimbach (dpa/lhe) - Folgenschwerer Unfall: Eine Sechsjährige ist in Rimbach von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am frühen Abend aus einer Gruppe Kinder heraus mit seinem Tretroller vom Fahrbahnrand auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Ein abbiegendes Auto habe die Sechsjährige erfasst und überrollt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Das Kind sei schwer verletzt unter dem Fahrzeug liegen geblieben. Den Angaben zufolge bestand keine Lebensgefahr. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Ermittlungen und Sperrung