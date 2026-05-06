Schwaben

Mädchen schlafend in Bus eingesperrt - Scheibe eingeschlagen

In Memmingen wacht eine 13-Jährige nachts im leeren Linienbus auf. Sie ist alleine und der abgestellte Bus ist verschlossen. Um sich zu befreien, wendet sie Gewalt an.

Das Mädchen schlug die Scheibe des Linienbusses ein, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Das Mädchen schlug die Scheibe des Linienbusses ein, um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Eine 13-Jährige hat nachts die Scheiben eines Linienbusses in Memmingen eingeschlagen, weil sie darin eingesperrt war. Der Busfahrer soll sie beim Abstellen des Busses übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen war demnach während der Busfahrt eingeschlafen. Als es aufwachte, habe es bemerkt, dass es allein in dem verschlossenen Bus war. 

Die 13-Jährige schlug den Angaben zufolge eine Scheibe ein, um aus dem Bus zu entkommen. Dadurch sei ein Schaden von knapp 1.000 Euro entstanden. Wer die Kosten für die Reparatur trage, werde nun zivilrechtlich geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Dazu, wie lange das Mädchen in dem Bus schlief und wie lange es eingeschlossen war, machte er keine Angaben.

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