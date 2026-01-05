Bild
Zeugen gesucht

Viernheim: Scheibe eingeschlagen – Unbekannte stehlen Felgen aus Auto

In Viernheim haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag die Scheiben eines Autos eingeschlagen und Felgen daraus entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Fall.

Ein Auto war auf dem Friedhofsparkplatz in Viernheim abgestellt. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und nahmen vier Felgen aus dem Innenraum mit. Foto: Fritz Kopetzky
Ein Auto war auf dem Friedhofsparkplatz in Viernheim abgestellt. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und nahmen vier Felgen aus dem Innenraum mit.

Viernheim. In der Nacht zum Samstag, 3. Januar, haben Unbekannte auf dem Friedhofsparkplatz in der Lorscher Straße einen Renault Kangoo aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend vier Autofelgen aus dem Innenraum. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Lampertheim-Viernheim. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden. (tak)

