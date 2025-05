Viernheim: Zigarettenautomat entwendet

Viernheim. In der Nacht zum Samstag haben Kriminelle einen kompletten Zigarettenautomaten aus einem Geschäftshaus in der Viernheimer Rathausstraße gestohlen. Laut Polizeiangaben gelangten die Täter auf ungeklärte Weise in das Foyer und durchtrennten die Stromkabel zum Automaten. Im Anschluss trugen sie ihn gegen 1.40 Uhr, samt Zigaretten und Bargeld aus dem Haus. Zeugen, denen Samstagnacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06206 94400 zu melden.