Hemsbach: Trio klaut Zigarettenautomat aus Kiosk – Zeugen gesucht

Hemsbach. Drei Unbekannte haben gegen 13.15 Uhr am Samstagnachmittag einen Zigarettenautomaten aus einem Kiosk in der Bachgasse in Hemsbach gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter rissen den Automaten zunächst mit einem Hebelwerkzeug aus der Verankerung und luden ihn anschließend in einen weißen Kleinwagen. Das Fahrzeug wurde als älteres Modell beschrieben, bei dem die Heckscheibe beschädigt war, hieß es weiter. Die Täter flüchteten daraufhin über die B3 in Richtung Laudenbach. Die Schadenshöhe sowie die Marke des Fluchtautos waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06201 1003 0 entgegen. (pol/dls)