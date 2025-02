Bensheim: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht 

Bensheim. Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Samstag und Montag ein kompletter Zigarettenautomat gewaltsam entwendet. Dieser befand sich in der Schwanheimer Straße. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Telefonnummer 06252 84680 Kontakt aufzunehmen. (bw)