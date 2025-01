Zigarettenautomat gesprengt - 17-Jähriger tatverdächtig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Wiesbaden ist ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Zeugen beobachtet, dass sich zwei männliche Personen am Freitagabend an dem Automaten zu schaffen machten. Zuvor seien die Anwohner zudem durch laute Knallgeräusche auf die Täter aufmerksam geworden.